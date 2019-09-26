Обрушение СССР происходило с чудовищными последствиями для населения страны. О том, как изменить Россию к лучшему и не допустить ее катастрофы, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин. 1990

Москва, , 05:26 — REGNUM СССР обладал определенными структурами прочности, которые позволили ему развалиться, сохранив остатки экономики. Выстроенная на его обломках современная Россия носит в себе такие закладки, которые при попытки изменить систему разнесут ее в клочья, не оставив ни малейшей надежды на возрождение русской государственности. В этом, а не в частных предпочтениях, основная причина того, что всеми признанный пагубным неэффективный либеральный курс все еще продолжает превалировать в стране.

Обновлять систему, не допуская ее сноса, придется крайне осторожно, ведь метафорически всё происходящее выглядит как необходимость капитального ремонта здания с невозможность отселения жильцов на время ремонта. Но кадровые перестановки последнего времени нарастают и приближается, по всей вероятности, тот момент, когда Россия обзаведется «правительством обновления». Какие признаки об этом говорят?

Читайте статью Александра Халдея «Для чего России снова нужен сильный технический премьер».