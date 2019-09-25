Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM Отставка губернатору Ростовской области Василию Голубеву не грозит. Такого мнения придерживается руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачёв.

«Кадровые эксперименты имеют и плюсы, и минусы. Перед федеральными выборами минусов может оказаться больше. Потому поставлю на то, что ростовский губернатор Голубев останется. И не только в силу хороших отношений с [Алексеем] Миллером (председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». — прим. ИА REGNUM). А по причине управляемости региона», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM ранее сообщало, что? согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг», положение Голубева представляется достаточно устойчивым — донской глава оказался в «жёлтой зоне» риска на четвёртом месте с 12 баллами.

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