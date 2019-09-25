Краснодар, 25 сентября 2019, 16:10 — REGNUM Закон «Об утверждении заключения соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем» принят депутатами Заксобрания Краснодарского края 25 сентября, сообщили в пресс-службе ЗС.
Ранее соглашение об описании местоположения границы было подписано губернаторами Краснодарского края и Ростовской области.
Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что документ детально прорабатывался депутатами региональных заксобраний и Кубани, и Ростовской области.
Отметим, что ранее соответствующий законопроект в донской парламент внёс ростовский губернатор Василий Голубев, в сентябре документ был одобрен.
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