Краснодар, , 16:10 — REGNUM Закон «Об утверждении заключения соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем» принят депутатами Заксобрания Краснодарского края 25 сентября, сообщили в пресс-службе ЗС.

Главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин, который представил документ, сообщил, что закон позволит установить границы между субъектами Российской Федерации, описать их местоположение и внести сведения о таких границах в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее соглашение об описании местоположения границы было подписано губернаторами Краснодарского края и Ростовской области.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что документ детально прорабатывался депутатами региональных заксобраний и Кубани, и Ростовской области.

«Проведена большая подготовительная работа. Решено много спорных вопросов. В результате граница между двумя субъектами четко определена», — сказал Бурлачко.

Отметим, что ранее соответствующий законопроект в донской парламент внёс ростовский губернатор Василий Голубев, в сентябре документ был одобрен.

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