Париж, , 16:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон затронул тему иммиграции в интервью Europe 1, заявив, что «Франция не может приветствовать всех», сообщает Le Point.

«Чтобы по-прежнему принимать беженцев достойно, мы не должны быть слишком привлекательной страной», — заявил Эммануэль Макрон за несколько дней до запланированных дебатов по миграции в национальной ассамблее (30 сентября) и Сенате (2 октября) Франции.

По словам главы государства, «Франция является страной миграции» с незапамятных времен и ему бы хотелось подойти к дебатам «чрезвычайно мирным путем».

«Мы должны защищать всех тех, кто находится на нашей территории, для себя, но и здесь мы должны делать это с разумом, сохраняя здравый смысл», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение премьер-министра Эдуарда Филиппа о налоговых льготах для пожилых людей.

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