Тамбов, , 16:00 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов на межрегиональной конференции «Цифровизация выборов: опыт и перспективы» выразил уверенность, что появление цифровых избирательных участков жители региона воспримут положительно, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

Сегодня в региональном парламенте проходит масштабная конференция, посвященная внедрению передовых тенденций развития избирательного процесса в контексте внедрения инновационных цифровых технологий в электоральную практику. В ее работе принимают участие члены ЦИК России Евгений Шевченко и Антон Лопатин, начальник отдела методической работы управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения Аппарата ЦИК России Ольга Якшина, председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.

Приветствуя собравшихся, первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов подчеркнул, что цифровизация избирательного процесса — важный этап развития современного общества.

«Наш регион готов к применению новых современных технологий. Уверен, что появление цифровых избирательных участков жители Тамбовской области воспримут положительно», — отметил Олег Иванов.

Тамбовская область считается не только одним из передовых регионов в процессах цифровизации разных отраслей хозяйства, но и пионером в применении цифровых технологий на выборах. Так, в апреле 2017-го на избирательных кампаниях в Тамбовском районе впервые в тестовом режиме была апробирована технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).

Член Центральной избирательной комиссии России, куратор Тамбовской области Евгений Шевченко выразил признательность главе администрации области Александру Никитину за поддержку новых идей и современных технологий. Напомним, губернатор с представителями ЦИК встретился накануне в Мичуринске.

В ходе конференции на интерактивном занятии продемонстрируют действующий образец цифрового избирательного участка. Новое оборудование тут же смогут опробовать участники мероприятия, если захотят поучаствовать в голосовании.

Информационно-обучающее мероприятие подобного формата проходит впервые за пределами Москвы.