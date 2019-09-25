Москва, , 15:56 — REGNUM Лучшим вариантом для Еврейского АО был бы Ростислав Гольдштейн. Территорию он знает, авторитет есть. В Архангельской области надо ставить на человека, связанного с регионом и его столицей. «Варяги» Михальчук и Орлов архангелогородцам не полюбились, а третий будет перебором, написал на своей странице в Facebook руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачёв.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что же касается Левченко, то тут лучший вариант провести конкурентные, открытые, честные и легитимные выборы с участием губернатора от КПРФ и кандидата от ЕР. С большой вероятностью единоросс сейчас мог бы победить. Вот вам и вход «Единой России» в кампанию 2021 года.

Что же касается остальных. Во-первых, я бы точно не спешил прощаться со старожилами. Старый конь перед 2021-м годом борозды не испортит. Кадровые эксперименты имеют и плюсы, и минусы.

Перед федеральными выборами минусов может оказаться больше. Потому поставлю на то, что ростовский губернатор Голубев останется. И не только в силу хороших отношений с Миллером. А по причине управляемости региона.

Во-вторых, слухи о болезни чувашского главы Игнатьева не беспочвенны. Так что, тут я бы допустил возможность замены. Некоторые спорят насчет Орлова. Но я считал и считаю его чужим для Архангельска человеком. Северодвинск — это отдельная тема. Один регион — два мира, два образа жизни», — отметил политолог.

Эксперты уверены, что глава Чувашии Михаил Игнатьев не будет баллотироваться на новый срок

«Если Игнатьев сам не дает однозначного ответа на прямой вопрос о своем участии в выборах главы региона в 2020 году, то, видимо, Чувашия может с ним прощаться.

Думаю, что речь идет о завершении его карьеры губернатора. В ближайшей перспективе можно будет узнать о назначении врио главы Чувашии, я думаю, что это вопрос практически решенный», — сказал Калачёв «Клубу Регионов».

Среди возможных сменщиков Игнатьева называют депутатов Госдумы РФ Николая Малова, Олега Николаева, а также вице-премьера Коми Анатолия Князева.

Калачёв отметил, что в самой Чувашии могут принять любую предложенную Кремлем кандидатуру: «Жители Чувашии — это люди дисциплинированные и законопослушные. Это территория, где варяга могут принять. В любом случае есть запрос на обновление власти. Республика находится в не лучшем социально-экономическом состоянии».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России. В преддверии выборов возможна отставка ряда губернаторов (порядка 11−14 глав регионов РФ).

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