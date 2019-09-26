Атака на два крупнейших объекта нефтяной добычи и переработки в Саудовской Аравии повлекла за собой отнюдь не только финансовые потери для компании-владельца. В чем состоит долгоиграющий политический эффект этого события, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

НПЗ. Саудовская аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пекин, , 03:18 — REGNUM Удары, нанесенные с беспилотников по объектам саудовской нефтяной инфраструктуры, стоили госкомпании Saudi Aramco, по предварительным оценкам, около 300 млрд долларов. Ответственность взяли на себя хуситы, вот уже несколько лет противостоящие саудовской армии в Йемене. Но по мнению США, без участия Ирана эта атака была бы невозможна, о чем напрямую заявил госсекретарь Майк Помпео.

Даже если это заявление полностью соответствует истине, почему удар был нанесен именно сейчас? Ведь давить на Иран США и их союзники начали уже очень давно. Первая причина может быть в том, что усилия Трампа по исключению торговли иранской нефтью на мировом рынке дали летом сего года серьезные плоды, сократив ее продажи на 90%. Другой же аспект, возможно, состоит в том, что у Ирана появилась возможность ассиметричного ответа американцам, связанная с новыми отношениями между Тегераном и Пекином. Тогда события вокруг налета на саудовские НПЗ начинают выглядеть еще более интригующими.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «В атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии есть «китайский след»».