Анкара, , 15:50 — REGNUM Суд Турции приговорил к 14 годам лишения свободы курдского журналиста Зию Атамана за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 25 сентября сообщает издание Ekurd.net.

Корреспондент, как отмечает издание, тяжело болен, тем не менее приговор был вынесен. Атаман не присутствовал в здании суда, его показания заслушивались дистанционно. Адвокаты заявили о намерении подать апелляцию.

Осужденный пребывает в тюрьме уже три года, его состояние значительно ухудшилось, однако, несмотря на заключение тюремного врача, ему не оказали необходимой помощи.

Атаман был арестован в 2015 году по подозрению в участии в нападении на турецких военнослужащих, осуществленном силами курдских повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

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