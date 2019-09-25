Военная прокуратура Киргизии задержала телохранителя бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева, сообщает издание 24. kg со ссылкой на заместителя председателя Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаеву.

Бишкек, , 15:46 — REGNUM По её словам, бывший сотрудник девятой службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержан на двое суток. По словам адвоката Замира Жоошева, телохранитель подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании деятельности должностного лица, организации массовых беспорядков и убийстве.

Напомним, Канат Сагымбаев был приставлен к Алмазбеку Атамбаеву в качестве телохранителя бывшего президента Киргизии. После беспорядков 7−8 августа в Кой-Таше экс-сотрудник ГКНБ фигурировал в качестве свидетеля. Позднее, 20 сентября, он был уволен со службы.