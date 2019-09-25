Тбилиси, , 15:37 — REGNUM 25 сентября в Генеральной прокуратуре Грузии опросили парламентского секретаря президента Грузии Дмитрия Габуния по делу о помиловании. Представитель президента заявил о том, что в прокуратуре он дал подписку о неразглашении вопросов и деталей следствия. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».

Дмитрий Габуния

Дмитрий Габуния "Меня допросили в качестве свидетеля касательно уголовного дела в связи с фактом возможного злоупотребления служебными полномочиями, я детально предоставил следствию информацию, которая у меня была. Что касается вопросов следствия и деталей, я дал подписку о неразглашении и не имею права говорить, какие конкретно давал ответы»

Парламентский секретарь в беседе с журналистами отметил, что выражает полное доверие Генеральной прокуратуре Грузии и следствию. «Я уверен, что следствие в кратчайшие сроки сделает выводы, и если будут выявлены лица, причастные к возможному преступлению, то они будут наказаны по всей строгости закона. Должны быть допрошены абсолютно все лица», — добавил Габуния.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 августа по случаю религиозного праздника Мариамоба (Успение Пресвятой Богородицы) помиловала 34 осужденных, трое из которых отбывали наказание за убийства, двое — за торговлю наркотиками, а один был в розыске. 19 сентября члены партии «Европейская Грузия» подали заявление в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях президента. 20 сентября Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления властью в процессе помилования осужденных.

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