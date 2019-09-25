Шанхай, Китай, , 15:37 — REGNUM Китай и Россия заинтересованы в инвестициях в новую столицу Индонезии на Калимантане. Об этом, как сообщает Antara, заявил министр торговли страны Энггартиасто Лукита в кулуарах бизнес-форума в Шанхае.

«Многие страны заинтересованы в такой возможности», — заявил министр торговли.

По его словам, многие китайские компании обратились в координационный совет по инвестициям и в министерство промышленности.

Ранее на двусторонней встрече в Бангкоке (Таиланд) министр торговли государства Энггартиасто Лукита получил заявление от правительства Российской Федерации, в котором российская сторон выразила желание инвестировать в новую столицу.

«В настоящее время экономика Калимантана растет примерно на 5,6%. Мы считаем, что перспективы экономики Калимантана будут еще выше с появлением там новой столицы Индонезии», — заявил министр торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что правительство страны намерено улучшить двусторонние отношения с Россией и США.

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