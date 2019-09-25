Тегеран, , 15:32 — REGNUM Поправки, которые Иран может предложить к действующему соглашению по ядерной сделке, будут относиться к техническим деталям и вопросам международного контроля. Об этом сообщает 25 сентября телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванный источник.

Иранский атом Иван Шилов © ИА REGNUM

Иранский источник телеканала уточнил, что поправки имеют отношение к возможному одобрению парламентом страны дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Речь в них идет о неожиданных проверках ядерных объектов.

Поправки Тегеран может внести в обмен на отказ США о санкций и ратификацию СВПД американским Конгрессом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможных поправках Ирана к СВПД сообщил телеканал PressTV. Иранское руководство намерено добиваться снятия со страны всех санкций.

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