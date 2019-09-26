Если проследить за высказываниями ответственных лиц Министерства здравоохранения РФ и сравнить их с имеющимися достижениями в профильной области, особенно в проблемных регионах, то становится серьезно не по себе. О том, как похвальба и обещания затмевают в Минздраве РФ реальные достижения, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Вероника Скворцова Kremlin.ru

Москва, , 00:57 — REGNUM Минздрав болен. И самым серьезным симптомом его недуга служит похвальба министра здравоохранения, Вероники Скворцовой. Раз за разом рассуждая о необходимости решать проблемы здравоохранения на Дальнем Востоке, откуда бежит население, Скворцова 5 лет подряд повторяет в разных вариациях одну и ту же мантру о «достижениях» в этом регионе. И всё новых и новых стратегиях улучшения дел.

Каждый доклад построен так, что отследить тенденцию, сравнив приведенные показатели с предшествующими, довольно сложно, — тому, кто хочет докопаться до истины, приходится делать это самостоятельно. И скрывающаяся конкретика выглядит весьма тревожной. Но чтобы начать ею заниматься, надо прекратить министерское пустословие, а в виде вершины данного стиля может фигурировать не столь давняя статья Скворцовой о здравоохранения в ДФО под заглавием «Медицина восходящего солнца» (!). Какими бы волшебными словосочетаниями не называть накопившиеся проблемы, то, что существенная доля дальневосточного населения попросту лишена необходимой медпомощи и так продолжается много лет, скрыть уже не удастся.

Читайте статью Андрея Маленького «Почему Минздраву России нельзя верить на слово».