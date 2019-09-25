Рим, , 15:29 — REGNUM Около 20 депутатов итальянского парламента могут перейти из популистского «Движения 5 звезд» в «Лигу», заявил в среду, 25 сентября, заместитель руководителя «Лиги» Андреа Криппа, передает Adnkronos.

Ранее с подобным заявлением, но без указания на конкретное число возможных перебежчиков, выступал и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Часть депутатов «Движения 5 звезд» недовольны решением руководителей своей партии создать правящий альянс с либералами, которые до самого недавнего времени считались основными оппонентами популистов.

Если переход 20 депутатов действительно произойдет, это затруднит работу нынешней либерал-популистской коалиции, которая контролирует лишь чуть более 50% мест в парламенте.

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