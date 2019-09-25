Липецк, , 15:16 — REGNUM Липецкий областной Совет депутатов объявил о приёме кандидатур на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Как сообщила пресс-служба областного парламента, документы будут принимать до 24 октября.

Претендент на должность бизнес-омбудсмена должен быть гражданином РФ старше 30 лет, проживающим в Липецкой области, и имеющим высшее образование. Предложения могут вносить глава региона, депутаты и общественные организации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый уполномоченный Владимир Подгорный ушёл в отставку в апреле. Эту должность он занимал с 2015 года. На пост бизнес-омбудсмена претендовал бывший первый заместитель губернатора Юрий Божко, кандидатуру которого предложил врио главы региона Игорь Артамонов. Однако претендент не прошёл согласование в центральном аппарате уполномоченного.

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