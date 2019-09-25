Анкара, , 15:16 — REGNUM Турецкие истребители нанесли удар по северу Ирака, в результате чего были «нейтрализованы» трое членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 25 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Акция была осуществлена в рамках спецоперации «Коготь», осуществляемой с 27 мая 2019 года, цель которой уничтожение влияния курдских повстанцев на территории соседнего государства. Удар пришелся на регион Авасин.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За последние пять дней военные Турции «нейтрализовали» 16 членов РПК