Махачкала, , 15:15 — REGNUM Власти Дагестана объявили конкурс на замещение вакантной должности председателя регионального комитета по архитектуре и градостроительству. Уровень заработной платы будущего назначенца составит от 60 до 63 тыс. рублей. Соответствующее объявление опубликовано на республиканском портале госслужбы и кадров.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до вечера 30 сентября. Сам конкурс пройдет позднее и будет состоять из тестирования, собеседования и групповых дискуссий.

Предполагается, что в ходе конкурсных испытаний удастся определить такие качества кандидатов, как лидерство, стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, умение принимать управленческие решения, а также гибкость и готовность к изменениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана был образован в начале лета 2018 года. В июле на пост руководителя нового ведомства в статусе временно исполняющего обязанности был назначен 59-летний специалист из Москвы Незир Гусейнов.