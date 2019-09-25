Нур-Султан, , 15:05 — REGNUM Обеспечение информационной безопасности Казахстана обсудили члены Совета безопасности республики на совещании под председательством первого президент страны Нурсултана Назарбаева, сообщили 25 сентября в пресс-службе бывшего главы государства.

Он подчеркнул необходимость изучения международного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности. «С одной стороны, нужно поддерживать данное развитие, но в то же время важно обеспечить безопасность людей», — сказал Назарбаев.

В рамках заседания председатель Совета безопасности акцентировал внимание на развитии транзитно-транспортного потенциала Актюбинской области. Участники совещания также рассмотрели вопрос создания агропромышленного узла западного макрорегиона республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2019 года органы внутренних дел Казахстана выявили 14 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с признаками противоправного содержания.

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