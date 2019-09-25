Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Исполняющий обязанности сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко раскритиковал работу главы Ворошиловского района в части работы с инвесторами.

«Инвестор сам ищет площадки и заходит на них. Ваша роль, как и роль администрации, в этом минимальна. У вас же полно полномочий, вы полноценный руководитель целого района. Я уже говорил вам, что не надо самоустраняться, а нужно предлагать идеи», — сказал временный глава ростовской администрации чиновнику (цитата donnews.ru).

Логвиненко считает, что в связи с активной застройкой района жилыми комплексами обострится социальная напряжённость. Это связано с тем, что строительство многоквартирных домов не сопровождается появлением детских садов и школ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Логвиненко пригрозил остановить строительство жилья в микрорайоне Суворовский в связи с острой нехваткой социальных объектов.