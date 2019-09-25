Москва, , 14:58 — REGNUM Предвыборная гонка в США вступает в решающую стадию. На этом этапе в стане демократов должен выкристаллизоваться некий безусловный лидер, вокруг персоны которого будет развиваться предвыборный политический процесс, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, комментируя начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

«Так получилось, что из восьми явных фаворитов остались, по сути, два — хорошо известный всем по годам президентства Барака Обамы Джо Байден и защитница всех обездоленных, а заодно — и окружающей среды Элизабет Уоррен. Для Дональда Трампа основную опасность представляет первый, поскольку он — бывший член команды Хиллари Клинтон, вокруг дискредитации которой Трамп выстроил немало своих предвыборных речей в 2016 году.

История с начатой 24 сентября демократами Палаты представителей США процедурой импичмента в отношении Дональда Трампа уходит корнями к злополучному 2014 году и событиям на Украине.

В те годы Джо Байден, повторимся, главный оппонент Трампа на грядущих президентских выборах 2020 года, и его сын Хантер Байден, вероятно, пользуясь покровительством Петра Порошенко, и в обход процедурам прописанного в законе согласования с американскими надзорными органами Конгресса, стали главными бенефициарами украинской нефтегазовой компании «Бурисма».

Когда демократам-конгрессменам стало известно по внутренним каналам информационных утечек, что президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в обход стандартных конституционных процедур пытался в телефонной беседе надавить на президента Украины Владимира Зеленского с целью начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына, у них произошёл самый настоящий психологический срыв.

Эта история имеет равновеликие шансы оказаться как мощным антитрамповским скандалом, традиционно выгодным демократам, но невыгодным рынкам, так и повернуться таким образом, что в центре скандала окажется не Трамп, а именно семья Байденов, что автоматически скинет его с президентской гонки, и это сделает Трампа фактически недосягаемым для его самых сильных политических оппонентов.

Для простоты считаем так, что нынешние события могут ещё до начала предвыборных дебатов ответить на вопрос, станет ли Дональд Трамп президентом США во второй раз.

В любом случае, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси запустила этот процесс, обратного пути которому теперь нет. Обе стороны решили играть ва-банк, и волатильность на рынках почувствовала, что наступают её триумфальные дни», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале официальных слушаний по импичменту президента США.

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