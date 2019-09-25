Багдад, , 14:55 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд проведет переговоры с премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди, об этом 25 сентября сообщает Al Arabia.

«Премьер-министр Ирака обсудит вопросы безопасности в регионе, а также способы деэскалации напряженности в Персидском заливе», — говорится в заявлении пресс-службы иракского премьер-министра.

Встреча пройдет в Саудовской Аравии, в городе Джидда, куда прибыл король для участия в церемонии открытия одного из терминалов международного аэропорта.

Напомним, ранее в сентябре порядка десяти беспилотников атаковали два нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии, что нанесло значительный ущерб отрасли.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, однако Соединенные Штаты обвинили в инциденте Иран, кроме того, Вашингтон заявил о том, что атака руководилась с территории Ирака.

Несмотря на то, что в последствие данное утверждение было отвергнуто, правительство страны приказало шиитским ополченцам покинуть территории, граничащие с королевством.

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