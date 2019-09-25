В Нью-Йорке на ужине, совместно организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, Национальным советом по американо-китайской торговле, Торговой палатой США и Советом по международным отношениям, присутствовал глава МИД КНР Ван И, находящийся на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает 25 сентября Синьхуа.

Нью-Йорк, США, , 14:49 — REGNUM Выступая на мероприятии, китайский министр особо подчеркнул, что США не следует вмешиваться во внутренние дела Китая. Условием стабильности двусторонних отношений он назвал уважение суверенитета КНР, а также её строя и модели развития.

«Мы никогда не вмешивались во внутренние дела США, — отметил Ван И, — и уверены, что американский народ сможет сам решить свои проблемы».