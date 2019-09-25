Вашингтон, , 14:48 — REGNUM План совместных действий между министерствами иностранных дел Киргизии и Румынии подписали главы внешнеполитических ведомств Чингиз Айдарбеков и Рамона Манеску, сообщили 25 сентября в пресс-службе киргизского МИД.

В рамках встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между дипломатическими академиями МИД Киргизии и Румынии. Собеседники также обсудили основные вопросы международной и региональной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков встретился в Нью-Йорке с коллегой из Италии Луиджи Ди Майоном. Стороны обсудили открытие дипломатического представительства Киргизии в Риме.

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