Москва, , 14:56 — REGNUM Заявления о том, что президент России Владимир Путин намерен посетить Венгрию, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает 25 сентября РИА Новости.

Сообщается, что визит готовится к 30 октября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер заявил, что в Будапеште очень ждут приезда российского лидера, а у премьера страны Виктора Орбана сложились доверительные отношения с Владимиром Путиным.

Венгерская газета Népszava в июле сообщала, что во время визита планируется обсудить вопросы сотрудничества по поставке газа, а также в сфере атомной энергетики.