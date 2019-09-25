Нью-Йорк, США, 25 сентября 2019, 14:44 — REGNUM Глава Управления Национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.
По их словам, встреча представителей двух стран состоялась 24 сентября в пятизвездочном отеле Lotte New York Palace.
Известно, что стороны обсудили вопросы дипломатии и безопасности, а также договорились поддерживать тесные отношения между органами национальной безопасности.
Отметим, что ранее главы Южной Кореи и США заявили о готовности возобновить рабочие переговоры с КНДР и добиться в них существенного прогресса.
По предварительным данным, на следующей встрече Чон Ый Ён и Роберт О’Брайен обсудят дорожную карту денуклеаризации и пути достижения позитивных результатов.