Нью-Йорк, США, , 14:44 — REGNUM Глава Управления Национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, встреча представителей двух стран состоялась 24 сентября в пятизвездочном отеле Lotte New York Palace.

Известно, что стороны обсудили вопросы дипломатии и безопасности, а также договорились поддерживать тесные отношения между органами национальной безопасности.

Отметим, что ранее главы Южной Кореи и США заявили о готовности возобновить рабочие переговоры с КНДР и добиться в них существенного прогресса.

По предварительным данным, на следующей встрече Чон Ый Ён и Роберт О’Брайен обсудят дорожную карту денуклеаризации и пути достижения позитивных результатов.