Нью-Йорк, США, , 14:36 — REGNUM Италия готова оказать содействие в открытии дипломатического представительства Киргизии в Риме. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на встрече с киргизским коллегой Чингизом Айдарбековым, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

Двустороння встреча глав внешнеполитических ведомств Киргизии и Италии состоялась в рамках общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Итальянский министр также приветствовал открытие консульства республики в Неаполе.

Айдарбеков, в свою очередь, отметил значимость предстоящего визита в Киргизию заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манло ди Стефано.

Напомним, в январе 2019 года Киргизия открыла генеральное консульство республики в Новосибирске. Консульский округ включает Алтай, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую и Омские области.