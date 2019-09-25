Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM Уверенность в том, что правоохранительные органы объективно оценят информацию в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, выразил мэр города Александр Высокинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации корреспонденту ИА REGNUM.

Глава Екатеринбурга отметил, что Александр Ковальчик на данный момент выполняет свои должностные обязанности по составленному рабочему графику.

«Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Причём, тогда все обвинения в отношении Ковальчика, который не входил в систему муниципальной власти Екатеринбурга, а возглавлял МУП «Водоканал», были сняты, его полностью оправдали», — напомнил Александр Высокинский.

Он подчеркнул, что претензий, к работающему с января 2019 года на должности первого заместителя Александру Ковальчику, у него нет.

«Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию», — подытожил глава Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело. Причём подозрения в злоупотреблениях должностными полномочиями касаются его служебной деятельности на посту директора МУП «Водоканал», который он возглавлял до 2014 года.

Отметим, что сам Александр Ковальчик узнал о том, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело из СМИ.

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