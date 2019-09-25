Екатеринбург, 25 сентября 2019, 14:40 — REGNUM Уверенность в том, что правоохранительные органы объективно оценят информацию в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, выразил мэр города Александр Высокинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации корреспонденту ИА REGNUM.
Глава Екатеринбурга отметил, что Александр Ковальчик на данный момент выполняет свои должностные обязанности по составленному рабочему графику.
Он подчеркнул, что претензий, к работающему с января 2019 года на должности первого заместителя Александру Ковальчику, у него нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело. Причём подозрения в злоупотреблениях должностными полномочиями касаются его служебной деятельности на посту директора МУП «Водоканал», который он возглавлял до 2014 года.
Отметим, что сам Александр Ковальчик узнал о том, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело из СМИ.
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