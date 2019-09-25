Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Бывший депутат ЗакСа от ЛДПР и экс-соперник Александра Беглова по губернаторской гонке Олег Капитанов назначен им в правительство Петербурга. Об этом заявил сам Беглов в Мариинском дворце, передает корреспондент ИА REGNUM.

Городской ЗакС в среду, 25 сентября, утвердил предложенные губернатором Александром Бегловым кандидатуры своих заместителей — десять вице-губернаторов были фактически переназначены в состав правительства.

Однако произошли в его структуре и некоторые изменения. Так, в состав правительства вошел Олег Капитанов, который ранее добровольно выбыл из губернаторской гонки, когда Беглов предожил ему вместо этого возглавить комитет по межнациональным отношениям. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тогда заявил, что партия не нуждается в «подачках» от Смольного, а Капитанова назвал предателем.

Членами правительства Петербурга также стали глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев. В составе правительства остался представиель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.