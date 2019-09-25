Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Кандидатуры вице-губернатров Петербурга, предложенные градоначальников Александром Бегловым, утвердили в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это мои действующие заместители, соратники, единомышленники. Они были рядом со мной в последние месяцы, доказали свой профессионализм и готовы работать дальше над тем, чтобы Петербург сделал решительный шаг вперед», — сказал Беглов с трибуны Мариинского дворца.

Руководителем администрации губернатора вновь утверждена Любовь Совершаева. Она продолжит координировать работу комитетов по информатизации и связи, по межнациональным отношениям, по молодежной политике, по печати и взаимодействию со СМИ.

Парламентское большинство утвердило вице-губернатором Эдуарда Батанова в качестве куратора инвестиционной политики, транспорта, развития арктической зоны. В его ведении будут находиться комитет по инвестициям, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, комитета по транспорту и по делам Арктики.

Вице-губернатор Николай Бондаренко продолжит отвечать за городское хозяйство, жилищную политику, ЖКХ, благоустройство, политику в районах. Он курирует Жилищный комитет, комитет по благоустройству, комитет по территориальному развитию, районные администрации.

За экономическое развитие и стратегическое планирование, управление госимуществом и землеустройство в Смольном продолжит отвечать вице-губернатор Евгений Елин. В его ведении находятся комитет имущественных отношений, комитет финансов, комитеты по экономической политике, по промышленной политике и по госзаказу.

Вице-губернатор Владимир Кириллов был утвержден как куратор общего и среднего образования, культуры, спорта, экологии, а также законности. Он отвечает за работу комитетов образования, культуры, физкультуры и спорта, природопользования, а также комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Владимир Княгинин продолжит работать в качестве вице-губернатора по сфере профессионального образования, научной политике и курировать комитет по науке и высшей школе.

Депутаты утвердили кандидатуру Николая Линченко в качестве вице-губернатора по градостроительству и охране культурных памятников. Он будет курировать комитеты по строительству, по градостроительству и архитектуре, по охране памятников, а также службу Госстройнадзора.

«Социальным» вице-губернатором осталась Анна Митянина, которая занимается комитетами по социальной политике, по здравоохранению, по труду и занятости, а также управлениями ветеринарии и социального питания.

Олег Марков остался вице-губернатором, отвечающим за работу Архивного комитета, ГАТИ, комитета по развитию туризма. Он также курирует внешние связи Петербурга и запись актов гражданского состояния.

Энергетикой в Смольном продолжит заниматься вице-губернатор Максим Шаскольский. Он ответственен за работу комитетов по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению.