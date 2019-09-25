Москва, , 14:29 — REGNUM Законопроект, позволяющий размещать мусорные полигоны в малодоступных местах, внесло в Госдуму заксобрание Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Предусматривается возможность накопления ТКО в местах (на площадках) накопления отходов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами.

Поправки предполагают и временное ограничение расположения свалки: не более чем тридцать шесть месяцев.

«Необходимость таких изменений связана с низкими объёмами накопления ТКО в обозначенных в законопроекте местах накопления, как правило, малонаселённых, что позволяет осуществлять централизованный вывоз накопленных ТКО на объекты их размещения с периодичностью двадцать четыре — тридцать шесть месяцев без нанесения ущерба окружающей природной среде», — отмечают депутаты.