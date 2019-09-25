Киев, , 14:30 — REGNUM Украина должна искать взаимопонимания с венгерским национальным меньшинством Закарпатья, а не компромисс с правительством Венгрии, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, сообщило 25 сентября информационное агентство УНИАН.

Посол прокомментировал выводы Венецианской комиссии касательно украинского закона об образовании, ущемляющего права венгерского национального меньшинства Закарпатья.

Он отметил, что комиссия не одобряла закон, а признала, что в нём есть проблемы, которые необходимо исправить, в том числе и при участии представителей венгерского меньшинства.

«Мы не хотим, чтобы Будапешт и Киев шли на компромисс, поскольку наиболее важным вопросом относительно закона является вопрос меньшинства. Именно поэтому, если они могут добиться компромисса с министерством образования, это будет хорошо для нас», — рассказал Ийдярто.

Чиновник добавил, что в Нью-Йорке на генеральной ассамблее ООН должны встретиться главы МИД Украины и Венгрии, чтобы обсудить план дальнейших действий по урегулированию ситуации.

Напомним, в 2017 году Украина приняла закон об украинизации образовании, из-за которого начался конфликт с Венгрией. В результате Венгрия заблокировала работу комиссии Украина-НАТО и потребовала от Украины изменить дискриминационный закон.

Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Венгрия должны урегулировать спорные вопросы, не пересекая свои «красные линии».

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