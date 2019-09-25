В Китае с верфи в Шанхае спущен на воду первый универсальный десантный корабль ВМС НОАК, сообщает 25 сентября Синьхуа.

Шанхай, Китай, , 14:26 — REGNUM Этим обозначено вступление модернизации китайского военного флота в новый этап, характеризующийся наращиванием морской военной мощи. Боевой корабль, которому предстоят продолжительные швартовые и навигационные испытания, а также работы по адаптации и введению в строй соответствующего оборудования, самостоятельно разработан Китаем. У него имеются широкие возможности для проведения десантных операций и выполнения множества других боевых задач.

Напомним, что осуществляемое в КНР строительство мощного современного флота вызывает серьезное беспокойство со стороны США.