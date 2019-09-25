25 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Импичмент Трампа, о котором так долго рассуждали демократы в США, наконец начат. Что послужило стимулом к этому событию, чье обсуждение настолько заездили, что оно казалось уже почти мифическим?

Игорь Юдкевич, , 22:12 — REGNUM Начатая Палатой представителей США процедура импичмента Дональда Трампа всего за сутки обросла такими высказываниями инициаторов, что впору добавить к ним еще один, суммирующий комментарий.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп, потянув за кончик удивительных приключений Джо Байдена в окрестностях бюджета зависимой от США Украины, показал, что неприкасаемые темы закончились. И каждый из тех конгрессменов, кто сейчас трясется от возбуждения, желая срочно заткнуть рот «рыжему вольнодумцу», вероятно, очень сильно переживают за что-то. Может, за Демократию?

Практически с самого начала президентства Дональда Трампа оппоненты обвиняли его во всевозможных нарушениях Конституции и попрании демократических принципов, однако даже во время кульминации пресловутого расследования «о связях с Россией» (на которое делалась весьма крупная ставка) уровень тревоги не дошел до грани, за которой начинается импичмент. Сейчас же в ход пошли самые разные посулы, которыми демократы-конгрессмены пытаются склонить на свою сторону коллег из собственного и противоположного лагеря. Привычное давление на то, что «демократия в опасности», уже навязло в зубах, и одни давят на тщеславие, как Элайджа Каммингс (который, по его словам, поддержкой импичмента хочет вписать себя в учебники истории), другие, как Том Ярмут, осторожно угрожают, настаивая, что импичмент даст всем политикам США спокойную жизнь конца дней.

В действительности и то и другое очень похоже на завуалированные послания: не остановите этого президента сейчас — и не будет вам спокойной жизни, причем лично вам, а не каким-то Соединенным Штатам.

Один из депутатов, кто сейчас вызвался своими руками разрушить хрупкое равновесие в собственной стране, Том Суоззи, очень доходчиво объясняет, почему всегда был против импичмента.

Так, импичмент лишь больше разделит и без того разделенное общество; президент использует его для укрепления своей выборной базы, напирая на то, что противникам важнее устранить его, чем решить проблемы страны; большинство жителей США — против импичмента; находящийся под республиканским контролем Сенат вряд ли поддержит это действие; и, главное, гораздо лучше сменить не устраивающего президента выборным путем уже в 2020 году.

Только вот, поправляется депутат, история с тем, как Трамп «давил» на Зеленского, чтобы расследовать возможные махинации Байдена, уже ни в какие ворота не лезет: если немедленно Трампа не остановить, он поймет, что может делать что угодно, избегая наказания. Суоззи так красочно описывал катастрофы, которые повлечет за собой импичмент, и так вяло объяснил, почему он все-таки стал нужен… Рассуждение, что «давление» на Зеленского «жутко напоминает сообщения о том, как Трамп выпрашивал «иностранного вмешательства в выборы 2016 года», и потому заслуживает импичмента, выглядит на фоне первой части спича на редкость блёкло и неубедительно.

Суоззи прав в том, что импичмент Трампа нанес бы значительный урон весьма шаткому равновесию, которое до сих пор сохраняется в американском и политикуме, и обществе. Ведь не случайно большинство жителей США — против отстранения президента от должности, а уровень поддержки Трампа так и не рухнул ни в связи с «русским делом», ни под ежедневным (достаточно следить за тем, что пишут его противники в соцсетях и говорят на телевидении) давлением со стороны оппонентов по самым разным поводам, включая гомофобию, ксенофобию, расизм, национализм, заботу о сверхбогатых и прочее. Так, если народ не хочет остранять Трампа, и политики об этом знают, понимая, что отстранение не пройдет безболезненно, — что же их так напугало? Почему именно история с Байденом?

Байден засветился в опасной близости от украинского бюджета времен Порошенко, и без того известного своей заоблачной коррумпированностью. Не резвился ли кандидат в президенты США в украинской казне? И если да, то почему именно такой компромат так возбудил американский политикум? Может быть, дело не в самом Байдене, а в широко распространенной схеме, имеющей место не только на Украине? Не за судьбу ли собственных праведных накоплений так забеспокоились законодатели? И неужели в Конгресс США не вносят ангелы на руках, а впускают по коррупционной справке?