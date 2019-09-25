Москва, , 14:23 — REGNUM Выпускники первого потока программы кадрового резерва ВШГУ Лилия Гумерова и Николай Журавлев, избранные в среду главами комитетов Совета Федерации России, имеют большой опыт сенаторской работы и показали высокий уровень компетенций, обучаясь на программе, отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он добавил, что ВШГУ особо отмечает востребованность своих выпускников не только на региональной, но и федеральной работе.

В среду Совет Федерации России проголосовал за избрание Лилии Гумеровой и Николая Журавлева главами комитетов по науке, образованию и культуре и по бюджету и финансовым рынкам. До этого они занимали должности первых заместителей председателей профильных комитетов.

«Комитет по бюджету и финансовым рынкам и комитет по науке, образованию и культуре — одни из ключевых в Верхней палате Парламента России. И Лилия Гумерова, и Николай Журавлев имеют за спиной большой опыт не только сенаторской работы. Оба работали в органах власти в регионах, от которых и были затем делегированы в Совет Федерации. Они оба имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций. Мы рады за всех наших выпускников и особо отмечаем то, что они оказываются востребованными не только на региональном уровне, но и на федеральном», — прокомментировал директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Лилия Гумерова и Николай Журавлев — выпускники первого потока программы ВШГУ по развитию кадрового управленческого резерва. За три потока программы два ее выпускника были назначены федеральными министрами, 23 — главами регионов России, еще два — временно исполняющими обязанности губернаторов. Некоторые участники программы получали назначения уже во время обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Программа запущена в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.

Первый выпуск программы прошел в апреле 2018 года, второй — в апреле 2019 года. В июне текущего года стартовал третий поток программы.