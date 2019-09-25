Париж, , 14:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение премьер-министра Эдуарда Филиппа об отмене ограничения на налоговые льготы для людей старше 70 лет, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно подсчетам правительства, эта мера в контексте законопроекта о финансах 2020 года позволила бы сэкономить до 310 млн евро в 2020 году и 360 млн евро в последующие годы. Однако, по словам Эммануэля Макрона, это повлияло бы на покупательную способность некоторых пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского государства Эммануэль Макронсоздал экспертную комиссию, чтобы подумать об улучшении поддержки «первой тысячи дней ребенка», основополагающего периода в развитии детей.

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