Краснодар, , 14:17 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оказался на 11 месте в рейтинге губернаторов по доле ботов среди подписчиков в Instagram. По данным Центра политической конъюнктуры, 39% его подписчиков оказались ботами.

У официального аккаунта в Instagram главы Краснодарского края — 76,7 тыс. подписчиков и 792 публикации. Последняя публикация датируется 25 сентября — глава региона напоминает о начале «Формулы 1» в Сочи: менее чем за полчаса она набрала более 500 просмотров.

Отметим, что, согласно данным Центра политической конъюнктуры, в рейтинге по доле ботов среди подписчиков лидируют глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%) и глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров (52%).