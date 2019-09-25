Нью-Йорк, США, , 14:10 — REGNUM 24 сентября министр торговли, промышленности и энергетики Сон Юн Мо провёл встречу с министром торговли США Уилбуром Россом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства Южной Кореи.

По их словам, представители двух стран обсудили ужесточение экспортного контроля Японией.

В рамках встречи министр Сон выразил позицию правительства Южной Кореи в отношении данного вопроса.

В свою очередь министр торговли США отметил, что японский экспортный контроль оказывает влияние не только на американскиекомпании, но и на глобальные цепочки поставок. Он также добавил, что данная проблема требует скорейшего решения.

Также министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи обратился к американскому коллеге с просьбой освободить от таможенных сборов продукцию южнокорейского автопрома в рамках соглашения о свободной торговле.

Ранее, президент США неоднократно упоминал о введении пошлин на импортные автомобили и запчасти для восстановления ряда отраслей американской экономики, в частности промышленности и производства.

Кроме того, представители двух стран обсудили недавний контракт на поставку американского СПГ в Южную Корею, а также создание совместных предприятий. Уилбур Росс также подчеркнул, что инвестиции южнокорейских компаний в экономику США способствуют развитию отношений между странами.