Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Помощь в размере $52 млн получит от США венесуэльская оппозиция во главе с её лидером Хуаном Гуайдо. Об этом говорится в заявлении Агентства США по международному развитию (USAID).

Глава USAID Марк Грин объявил о выделении помощи на встрече с представителями оппозиции Венесуэлы в Нью-Йорке, куда они прибыли для участия в Генассамблее ООН. Он пояснил, что эта поддержка направлена «временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, его правительству и народу».

Средства пойдут на поддержку подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи — венесуэльского парламента, СМИ, общественных активистов и программ здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года председатель парламента Венесуэлы Гуайдо провозгласил себя президентом, оспаривая этот пост у избранного главы государства Николаса Мадуро. США признали в Гуайдо «президента» и оказывают ему поддержку.

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