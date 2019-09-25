Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе рассказал о том, что западные партнеры государства заявляют о необходимости диалога Тбилиси и Москвой. Об этом 25 сентября сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

«Это советуют нам, это советуют другим соседям России, в том числе и нашим украинским соседям. Они (западные страны. — прим. ред.), конечно, стараются максимально поддержать нас и максимально стараются, чтобы и с их стороны было определенное давление на Россию, но мы должны пройти наш путь и вести диалог с Россией, чтобы найти общие точки соприкосновения», — заявил Абашидзе.

Представитель главы правительства отметил, что в условиях отсутствия дипломатических отношений диалог между Грузией и Россией возможен лишь в рамках международных Женевских дискуссий и встреч дипломатов двух стран в Праге. По мнению Абашидзе, необходимо повысить эффективность и результативность этих встреч.

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