Киев, , 14:05 — REGNUM Заместителем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова стал бывший депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко, заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 25 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Пост первого заместителя министра сохранил Сергей Яровой, а заместителями стали Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

Напомним, в декабре 2014 года Геращенко представил скандальный сайт «Миротворец», на котором выкладывается личная информация о «врагах Украины». Позже он многократно высказывался в поддержку данного ресурса.

Вскоре после появления личных данных на «Миротворце» были убиты украинский писатель Олесь Бузина и бывший депутат Верховной рады Олег Калашников.

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После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Геращенко вдруг начал комплиментарно о нём отзываться, а на сайте «Миротворец» начали появляться данные оппонентов президента Украины.

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