Москва, 25 сентября 2019, 14:01 — REGNUM Адвокаты, которые на Украине пытаются бороться с подавлением свободы слова и защищают журналистов, встречают серьёзное противодействие со стороны местных националистов. Об этом 25 сентября заявил журналист Кирилл Вышинский, выступая на 465-м заседании Совета Федерации РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом.
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