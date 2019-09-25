Москва, , 14:01 — REGNUM Адвокаты, которые на Украине пытаются бороться с подавлением свободы слова и защищают журналистов, встречают серьёзное противодействие со стороны местных националистов. Об этом 25 сентября заявил журналист Кирилл Вышинский, выступая на 465-м заседании Совета Федерации РФ.

«Огромное спасибо тем людям на Украине, которые пытаются бороться с этой машиной, запущенной Порошенко. В основном это адвокаты. Националисты забрасывают их яйцами и обливают «зелёнкой». Но они продолжают бороться за свободу слова на Украине, — сказал Вышинский. — На Украине серьёзно ограничена свобода слова, и я, оказавшись на свободе, не могу сказать, что система подавления свободы слова перестала работать. У меня пока нет оптимизма».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом.

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