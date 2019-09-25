Москва, , 14:03 — REGNUM Работы по военно-техническому сотрудничеству России и Венесуэлы в сфере поставок запчастей и создания сервисных центров идут по графику. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

При этом, как рассказал российский лидер, военно-техническое сотрудничество двух стран в первую очередь связано с российскими обязательствами по обслуживанию ранее приобретенной венесуэльской стороной техники из России.

«Все эти работы идут по графику, в строгом соответствии с нашими договоренностями», — заявил Владимир Путин.

Также он подчеркнул, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая парламент и президента и рассказал, что Москва в сумме вложила в венесуэльскую экономику примерно $4 млрд.

Отметим, как сообщалось, ранее, 24 сентября, президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву с визитом.