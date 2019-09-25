Рим, , 13:59 — REGNUM Страница в Facebook Гая Юлия Цезаря Муссолини, правнука Бенито Муссолини и члена правоцентристской партии «Братья Италии», заблокирована уже в течение недели, рассказал политик в интервью Adnkronos в среду, 25 сентября.

Муссолини отметил, что причины блокировки ему неизвестны. Действия Facebook он сравнил с «Большим братом», отметив, что «полиция мысли» Facebook действует по описанным Джорджем Оруэллом лекалам.

Страницы потомков Бенито Муссолини в социальных сетях блокировались и прежде. Весной 2019 года Instagram заблокировал страницу его внучки, Алессандры Муссолини, за фотографию семейного склепа. Причиной же блокировки страницы Гая Юлия Цезаря Муссолини той же весной стала его фамилия.

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