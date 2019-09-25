Ташкент, , 13:59 — REGNUM Реформы в Узбекистане, направленные на развитие гражданского общества, получили высокую оценку специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяна, сообщили 25 сентября в пресс-службе президента республики.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился со спецдокладчиком ООН 25 сентября в Ташкенте. Президент рассказал об инициативах и программах, реализуемых в Узбекистане и направленных на защиту прав человека.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия, дальнейшие пути совершенствования законодательства и проведение совместных мероприятий в судебно-правовой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Нью-Йорке президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили премию Межведомственной целевой группы ООН по профилактике неинфекционных заболеваний (ЮНИТАФ).

Читайте также: Президенту Узбекистана вручили премию ООН