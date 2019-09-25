Рига, , 13:55 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в своей речи хвалил «победы» и «завоевания» собственной страны, не забывая порассуждать про «угрозу» со стороны России. Как сообщает латвийское новостное агентство LETA сегодня, 25 сентября, Левитс в своём выступлении подробно остановился на необходимости соблюдения международных норм и уважения к правам человека, что, по его словам, является залогом успешного развития страны.

Правда, при этом глава Латвии отчего-то в пример привёл именно собственную страну. «Пример Латвии показывает, что обеспечение принципов правомерности, демократии и прав человека является важной предпосылкой для успешного развития страны», — сказал он, не рассказывая собравшимся, что именно в Латвии процветает институт неграждан, а власти решили полностью ликвидировать образование на русском языке — от детских садов, до школ и университетов.

При этом главным нарушителем международного права для Левитса является Россия, которая «по-прежнему нарушает принципы международного права, продолжая игнорировать территориальную целостность как Украины, так и Грузии».