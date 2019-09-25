Белград, , 14:02 — REGNUM Происходят попытки снизить вклад России и Сербии во Второй мировой войне, заявил министр труда, социальной защиты и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич на конференции организаторов акции «Бессмертного полка» в Белграде.

«К сожалению, сейчас происходят попытки снизить вклад России и Сербии во Второй мировой войне. Говорят о жертвах неких стран, которых не было. Тем самым перекраивается история, чтобы те, кто сделал Вторую мировую войну такой, какая она есть, оказались на другой стороне», — заявил Джорджевич.

Он также назвал неприемлемым отсутствие России и Сербии на церемонии 80-летия начала Второй мировой войны в Польше.

«Конференция организаторов «Бессмертного полка» дает возможность поднять голос против тех, кто позволил себе 1 сентября не позвать Россию и Сербию на церемонию по случаю начала Второй мировой войны, тогда как Россия и Сербия, возможно, внесли самый большой вклад в борьбу с фашизмом», — сообщил сербский министр.

Напомним, конференция акции «Бессмертный полк» проходит с 25 по 26 сентября в «Доме армии» Сербии. В ней принимают участие порядка 100 организаторов памятного шествия из 55 стран. Мероприятие проходит при участии представителей правительства Сербии и мэрии Белграда. С российской стороны на съезде присутствуют МИД РФ и «Россотрудничество». Конференция посвящена 75-летию освобождения Белграда от фашистов.

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