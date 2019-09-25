Тегеран, 25 сентября 2019, 13:54 — REGNUM Ряд поправок в рамках существующей ядерной сделки может предложить Иран, в их числе — одобрение иранским парламентом дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает 25 сентября телеканал PressTV.
Источники канала отмечают, что Тегеран также может предложить Конгрессу США голосование по ядерной сделке. Ещё власти Ирана намерены настаивать на снятии со страны всех санкций, связанных с ядерной программой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил на Генассамблее ООН о готовности к изменению ядерного соглашения 2015 года в обмен на отмену санкций. Президент США Дональд Трамп вслед за этим подчеркнул, что Тегерану нужно изменить своё «поведение», иначе санкции будут ужесточены.
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