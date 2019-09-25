Джакарта, , 13:50 — REGNUM Индонезия и Европейский союз (ЕС) укрепляют экономическое сотрудничество через фонд поддержки торговли, который представляет собой четырехлетнюю программу, стоимостью 15 млн евро, сообщает Antara.

«Мы рады, что Европейский союз и Индонезия продолжают выстраивать прочные коммерческие отношения, потому что Европейский союз является одним из наиболее важных источников прямых иностранных инвестиций для Индонезии», — заявил глава отдела развития национального экспорта министерства торговли Индонезии Доди Эдвард в Джакарте.

Известно, что программа будет поддерживать наращивание потенциала, связанного с переговорами о соглашении о свободной торговле.

Индонезия также надеется, что благодаря этой программе индонезийская экспортная продукция станет частью мировой цепочки поставок.

Глава делегации Европейского союза в Индонезии Винсент Пикет заявил, что многолетнее экономическое сотрудничество с Индонезией направлено на улучшение делового климата, всестороннее экономическое развитие и устойчивые инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник ЕС по изменению климата Майкл Баки заявил, что Евросоюз приветствует усилия Индонезии по борьбе с изменением климата.

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