Москва, , 13:43 — REGNUM Обвинения, которые выдвигала Служба безопасности Украины против журналиста Кирилла Вышинского, были и остаются необоснованными и бездоказательными. Об этом 25 сентября заявил сам Вышинский, выступая на 465-м заседании Совета Федерации РФ. Вышинский поблагодарил всех, кто прилагал усилия к его освобождению.

«Я родился и вырос на Украине. Прожил там большую часть жизни и понимаю, что это моя родина. Но я понял, что отечество моё здесь, в России», — сказал Вышинский.

Кроме того, он рассказал, что его арест сопровождался обысками и в целом был широкомасштабной акцией по уничтожению редакции, возглавляемой Вышинским. Как отметил журналист, из всех компьютеров были изъяты жёсткие диски, которые до сих пор хранятся «в недрах СБУ». При этом Вышинский констатировал, что ничего из того, что было на этих дисках, не попало в материалы уголовного дела. Всю редакционную аппаратуру между тем превратили в металлолом.

Вышинский подчеркнул, что режим, воцарившийся на Украине, не гнушается организацией гонений на неугодных журналистов. Их увольняют, выдавливают из страны и убивают, но никто за это не отвечает. В качестве примера он привёл гибель журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября пресс-служба СБУ распространила информацию о том, что руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский может въезжать на территорию Украины.

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