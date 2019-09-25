Москва, 25 сентября 2019, 13:43 — REGNUM Встреча на приеме у президента США Дональда Трампа, на который были приглашены глава МИД России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский, довольно удобный для Зеленского повод начать зондировать почву для переговоров заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова состоялась на приёме, который организовал президент США Дональд Трамп в честь стран-участников сессии Генассамблеи ООН.
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