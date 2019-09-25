Москва, , 13:43 — REGNUM Встреча на приеме у президента США Дональда Трампа, на который были приглашены глава МИД России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский, довольно удобный для Зеленского повод начать зондировать почву для переговоров заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Такая форма встречи полезна и с той точки зрения, что Зеленский как бы не сам проявляет инициативу, что подставило бы его под критику националистов.

Вполне возможно, что наблюдается начало процесса, который может привести к некоторому улучшению российско-украинских отношений.

Тем более, что Трамп сейчас активно подталкивает Украину к этому», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова состоялась на приёме, который организовал президент США Дональд Трамп в честь стран-участников сессии Генассамблеи ООН.

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